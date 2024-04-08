К рухнувшему в Вязьме мосту выехали четыре восстановительных поезда

Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура

На место обрушения автомобильного моста на перегоне Вязьма — Семлево в Смоленской области выехали четыре восстановительных поезда, они займутся расчисткой путей, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

По данным компании, мост рухнул на железнодорожные пути в районе станции Вязьма. Движение поездов приостановили, в момент происшествия составов на участке не было. «Мост находится не на балансе ОАО «РЖД», — уточнили в МЖД. В связи с инцидентом в РЖД создали оперативный штаб.

По данным телеграм-канала Baza, в Вязьме рухнул Панинский мост. Его построили в 1980 году, по нему идет движение над железнодорожными путями. Он соединяет центральную часть Вязьмы с микрорайонами Московский, Юбилейный и поселком Вязьма-Брянская.

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Как сообщили РБК в экстренных службах, на путепроводе находились два автомобиля на момент обрушения — грузовой и легковой. Погибла одна женщина, которая находилась в легковом авто, водитель грузовой машины находится в тяжелом состоянии. В пресс-службе МЧС Смоленской области уточнили, что в результате происшествия пострадали пять человек, их госпитализировали.