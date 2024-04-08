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В подмосковном Пушкино под детской площадкой провалилась земля, сообщает телеграм-канал «Мосфид». По его данным, никто не пострадал.

Грунт обвалился в выходные 6–7 апреля под детской площадкой на Московском проспекте, пишет телеграм-канал «Осторожно, Москва». «По словам местных жителей, котлован образовался из-за подмыва почвы после того, как лопнула труба», — говорится в сообщении. По данным телеграм-канала, на месте обвала идут ремонтные работы.

«Подъем» со ссылкой на властей города сообщает, что земля провалилась под детской площадкой ночью, когда там никого не было. «Вчера огородили территорию, демонтировали детскую площадку. Сейчас идут работы. По окончании работ будет проведено благоустройство и обратно вернут площадку», — заявили власти.

РБК обратился за комментарием к главе администрации городского округа Пушкинский.