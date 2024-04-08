На Рязанском проспекте построят школу на 1250 учеников

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В Рязанском районе столицы до конца 2024 года начнут строительство новой школы, рассчитанной на 1250 учащихся, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Современное здание общей площадью 22 тыс. кв. м призвано стать значимым дополнением к инфраструктуре района, рассказал вице-мэр. При этом строительство будет вестись за счет внебюджетных (то есть частных) инвестиций, по завершении же проекта объект будет передан городу.

Концепция школы включает в себя универсальные и специализированные кабинеты, а также современные лабораторно-исследовательские комплексы. Для физического развития учеников предусмотрен крупный физкультурный комплекс, включающий различные спортивные площадки и зоны для активных игр.

Со своей стороны Юлиана Княжевская, председатель Москомархитектуры, подчеркнула важность соответствия сроков ввода социальных объектов и жилья: «Обеспеченность новостроек социальной инфраструктурой прорабатывается на этапе подготовки градостроительной документации. Сейчас вряд ли можно найти ЖК, который строился бы без объектов образования».

Расположенная по адресу Рязанский проспект, 26, школа станет частью жилого комплекса Balance, разработанного компанией «Главстрой». В рамках проекта уже возвели три дома первой очереди на 1862 квартиры, и продолжается второй этап, в ходе которого появятся еще 2043 квартиры и коммерческие площади.

Комплекс будет дополнен двумя школами (указанной на 1250 и еще одной на 475 мест) и двумя детскими садами на 500 мест, а также парковым комплексом площадью 8 га с аллеями и спортивными зонами.