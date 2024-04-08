В России предложили заменить бумажные квитанции за ЖКУ электронными

Комиссия Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан одобрила законопроект, в котором предлагается изменить форму отправки уведомлений со счетами по жилищно-коммунальным услугам — с бумажной на электронную. Об этом сообщают «Известия», которые ознакомились с заключением комиссии.

Авторами документа являются депутаты «Единой России» от Краснодарского края. 9 марта они внесли его на рассмотрение в Госдуму.

Законопроект предлагает внести в Жилищный кодекс поправки о том, чтобы информировать россиян об оплате за коммунальные услуги и капремонт в электронной форме, а не в бумажной.

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