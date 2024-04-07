Великобританию и Ирландию накрыл шторм «Кэтлин». Видео
Шторм «Кэтлин» с порывами ветра до 70 миль/час (около 31 м/с) накрыл Великобританию и Ирландию, сообщает The Guardian. Накануне, 6 апреля, из-за шторма по всей Британии отменили более 140 рейсов.
Предупреждение о наводнении и ветре и наводнениях выпустили также власти Шотландии, в стране отменяют паромные рейсы, добавляет издание.
В Ирландии под отключение электричества попали 34 тыс. абонентов, к утру 7 апреля без света остаются около 2 тыс. человек, пишет The Irish Times.
Водителей призвали быть осторожными, а «уязвимым» участникам дорожного движения — пешеходам и велосипедистам — посоветовали не приближаться к деревьям и остерегаться летающих обломков.
В ряде регионов предупреждения сохранятся до 22:00 субботы (00:00 воскресенья по мск).
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