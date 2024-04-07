В Орске спасли более 40 хаски из подтопленного питомника. Видео

Кадры спасения хаски, которых на лодках вывезли из питомника в Орске

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Больше 40 собак породы хаски из питомника спасли в Орске от паводка. Как рассказал хозяин питомника газете «Оренбуржье», он останется с собаками, а если помощь не придет, то заберется вместе с ними на крышу. Однако животных удалось вывезти из подтопленного здания на лодках.

Часть из них, по данным телеграм-канала «Вести Оренбуржья», под расписку с обязательным возвратом отдали жителям, желающим на время передержать хаски у себя.

Питомник находится на пляже «Волна» в районе поселка Ленина.

Вечером 5 апреля в Орске прорвало дамбу в микрорайоне Старый город. По состоянию на утро 7 апреля в Орске в районе подтопления оказалось 6,6 тыс. жилых домов, наиболее тяжелая ситуация складывается в Ленинском районе и в Старом городе.