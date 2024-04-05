В Ростовской области нашли убитыми двух пропавших мужчин

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В Ростовской области нашли тела двух пропавших мужчин с признаками насильственной смерти, сообщили РБК в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, 2 апреля двое мужчин 1971 и 1983 года не вернулись домой после работы. Их родственники написали заявление об исчезновении.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий на территории Зимовниковского района обнаружены тела двух пропавших мужчин с признаками насильственной смерти», — добавили в СК. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Следователи завели дело по статье об убийстве (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК, до 20 лет лишения свободы). Материалы передали в первый отдел по расследованию особо важных дел.

По информации «АиФ Ростов», автомобили двух пропавших нашли в реке Сал. Тело одного из убитых обнаружили в багажнике его Mitsubishi Outlander — мужчине отрезали уши и перерезали горло. Во второй машине тела не было, его искали еще почти сутки и нашли только утром 5 апреля.