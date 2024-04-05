В Сургуте на глазах у жены и дочери застрелили бизнесмена
В Сургуте местного предпринимателя застрелили на глазах у жены и дочери, сообщают 86.ru и «Сургутская трибуна» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По информации изданий, бизнесмена Арсена Даудова расстреляли вечером 4 апреля неподалеку от торгового центра «Вершина» по адресу: пр-т Мира, 55.
Жена погибшего в разговоре с порталом 86.ru предположила, что убийство могло быть заказным. На фоне происшествия объявили план-перехват.
В управлении Следственного комитета по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре сообщили, что завели уголовное дело по факту убийства (ст. 105 УК, до 15 лет лишения свободы). Ведомство сообщило, что вечером 4 апреля неизвестные несколько раз выстрелили в жителя Сургута, 1979 года рождения.
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