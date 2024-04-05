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В Сургуте на глазах у жены и дочери застрелили бизнесмена

Сургутского бизнесмена застрелили на глазах у семьи
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В Сургуте местного предпринимателя застрелили на глазах у жены и дочери, сообщают 86.ru и «Сургутская трибуна» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации изданий, бизнесмена Арсена Даудова расстреляли вечером 4 апреля неподалеку от торгового центра «Вершина» по адресу: пр-т Мира, 55.

Жена погибшего в разговоре с порталом 86.ru предположила, что убийство могло быть заказным. На фоне происшествия объявили план-перехват.

В управлении Следственного комитета по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре сообщили, что завели уголовное дело по факту убийства (ст. 105 УК, до 15 лет лишения свободы). Ведомство сообщило, что вечером 4 апреля неизвестные несколько раз выстрелили в жителя Сургута, 1979 года рождения.

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Теги
Сургут Ханты-Мансийский автономный округ убийство предприниматель
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