В Сургуте на глазах у жены и дочери застрелили бизнесмена

Фото: Никита Попов / РБК

В Сургуте местного предпринимателя застрелили на глазах у жены и дочери, сообщают 86.ru и «Сургутская трибуна» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации изданий, бизнесмена Арсена Даудова расстреляли вечером 4 апреля неподалеку от торгового центра «Вершина» по адресу: пр-т Мира, 55.

Жена погибшего в разговоре с порталом 86.ru предположила, что убийство могло быть заказным. На фоне происшествия объявили план-перехват.

В управлении Следственного комитета по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре сообщили, что завели уголовное дело по факту убийства (ст. 105 УК, до 15 лет лишения свободы). Ведомство сообщило, что вечером 4 апреля неизвестные несколько раз выстрелили в жителя Сургута, 1979 года рождения.