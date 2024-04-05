Экс-глава Почта Банка стал совладельцем страховой компании «Кардиф»

Дмитрий Руденко (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Бывший председатель правления Почта Банка Дмитрий Руденко стал совладельцем страховой компании (СК) «Кардиф», следует из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Руденко приобрел долю страховщика вместе с группой инвесторов у французской BNP Paribas Cardif, принадлежащей французской банковской группе BNP Paribas. Теперь он владеет 40% СК «Кардиф». Соответствующие изменения внесли в реестр 4 апреля.

Генеральному директору страховой компании Константину Козлову принадлежат 15% в нем. Еще по 9% получили Сергей Киселев, Дмитрий Рудаш, Владимир Тарханов, Рубен Сагателян, Алла Вайнилавичуте.

СК «Кардиф» специализируется на банковском и кредитном страховании, страховании жизни и имущества. По информации «РБК Компании», ее уставный капитал составляет 300 тыс. руб., компания была создана в 2007 году.

В марте 2022 года BNP Paribas решила приостановить проведение транзакций в России после введения против страны санкций. Российское подразделение группы прекратило обслуживание клиентов в том же месяце.

Компания постепенно сокращала свое присутствие в России: розничное банковское обслуживание было прекращено в 2012 году, потребительское кредитование — в 2020-м. До сих пор в стране действуют ее банковская «дочка» «БНП Париба банк» и компания «Арвал», которая специализируется на операционном лизинге.

Дмитрий Руденко был председателем правления Почта Банка в 2016–2021 годах.