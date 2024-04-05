Экс-глава Почта Банка стал совладельцем страховой компании «Кардиф»
Бывший председатель правления Почта Банка Дмитрий Руденко стал совладельцем страховой компании (СК) «Кардиф», следует из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Руденко приобрел долю страховщика вместе с группой инвесторов у французской BNP Paribas Cardif, принадлежащей французской банковской группе BNP Paribas. Теперь он владеет 40% СК «Кардиф». Соответствующие изменения внесли в реестр 4 апреля.
Генеральному директору страховой компании Константину Козлову принадлежат 15% в нем. Еще по 9% получили Сергей Киселев, Дмитрий Рудаш, Владимир Тарханов, Рубен Сагателян, Алла Вайнилавичуте.
СК «Кардиф» специализируется на банковском и кредитном страховании, страховании жизни и имущества. По информации «РБК Компании», ее уставный капитал составляет 300 тыс. руб., компания была создана в 2007 году.
В марте 2022 года BNP Paribas решила приостановить проведение транзакций в России после введения против страны санкций. Российское подразделение группы прекратило обслуживание клиентов в том же месяце.
Компания постепенно сокращала свое присутствие в России: розничное банковское обслуживание было прекращено в 2012 году, потребительское кредитование — в 2020-м. До сих пор в стране действуют ее банковская «дочка» «БНП Париба банк» и компания «Арвал», которая специализируется на операционном лизинге.
Дмитрий Руденко был председателем правления Почта Банка в 2016–2021 годах.
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