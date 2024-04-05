Экс-совладельцам Spar запросили сроки от 7,5 до 8 лет колонии за мошенничество

Прокуратура запросила реальные сроки для обвиняемых в мошенничестве экс-совладельцев ООО ТД «Интерторг», которая контролировала торговые сети Spar и «Народная 7Я семьЯ», Аллахверди Абдуллаева и двух топ-менеджеров компании, выяснили «Ведомости» и «Коммерсантъ».

По данным изданий, в прениях сторон гособвинитель запросил для Абдуллаева восемь лет колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн руб. Топ-менеджерам Игорю Защеринскому и Марианне Левинтовой прокуратура просит назначить длительные сроки от 7,5 до 8 лет колонии с 1 млн руб. штрафа.

Оглашение приговора состоится 24 апреля.

ФСБ задержала бывшего совладельца компании ООО «ТД Интерторг» Аллахверди Абдуллаева, топ-менеджеров Марианну Левинтову и Ольгу Куцыпину весной 2021 года.

Обыски проходили по 36 адресам, в квартирах и офисах в Санкт-Петербурге, было задействовано около 60 силовиков. Менеджеров задержали по уголовному делу по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса России — мошенничество в особо крупном размере. В рамках дела также задержали Игоря Защеринского, который оказывал услуги по выводу заемных средств на счета в других банках.

По версии следствия, представители ООО «ТД Интерторг» похитили более 8 млрд руб. в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк». Организация скрыла свои высокие кредитные риски, предоставила банку фальшивые отчетные документы за период с 2015 по 2018 годи и взяла займы на сумму 8,65 млрд руб. Топ-менеджеры «ТД Интерторг» перестали оплачивать кредит, распорядившись средствами по своему усмотрению. Организацию признали банкротом в феврале 2020 года.

Изначально дело рассматривал Смольнинский районный суд в Петербурге (он вынес решение о домашнем аресте для обвиняемых), в 2022 года территориальную подсудность дела перевели в Москву. Судебный процесс по существу в отношении Абдуллаева, Защеринского и Левинтовой начался в декабре 2022 года. Обвиняемые находятся под домашним арестом.