Ефимов сообщил о реорганизации 17 участков бывших промзон в Москве

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО Москвы)

С начала года столичные власти утвердили 17 проектов редевелопмента участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий, общая площадь которых превышает 122 га. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, реорганизацией расположенных в девяти столичных административных округах участков займутся правообладатели недвижимости, операторы КРТ и инвесторы, определенные по итогам торгов. Комплексное развитие территорий (КРТ), на которых в данный момент находятся старые склады, автостоянки и другие объекты, не приносящие пользу городу и москвичам, позволит создать современные городские кварталы с экологичными производствами, жилыми домами и необходимой социальной и коммерческой инфраструктурой, а также комфортными общественными пространствами — благоустроенными парками и скверами.

«На них планируется построить более 2,8 млн кв. м недвижимости, из которых более 2,1 млн кв. м — жилье, в том числе по программе реновации», — уточнил Ефимов. Кроме того, по информации вице-мэра, в рамках КРТ будет построено свыше 38,6 тыс. кв. м новых производств, а также более 712 тыс. кв. м общественно-деловой недвижимости, включая школы, детские сады, спортивные и другие объекты. В результате реализации проектов в городе появится более 17,4 тыс. новых рабочих мест.

Более 9,3 тыс. рабочих мест будет создано в результате реорганизации самой крупной территории площадью 39,7 га, которая находится в Печатниках. По словам главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, на берегу Москвы-реки появится современный городской квартал, где возведут более 1 млн кв. м жилья и около 415 тыс. кв. м общественной и социальной недвижимости. «Например образовательный комплекс для 1,5 тыс. школьников и 675 воспитанников детских садов, подстанции скорой и неотложной медицинской помощи, офисы, торговые центры, магазины, отделения банков, кафе, рестораны и причалы для маломерных судов», — подчеркнул Гаман.

Еще один крупный проект будет реализован городским оператором в Лосиноостровском районе. Там на территории площадью 20,72 га построят почти 118 тыс. кв. м современного жилья для переселения участников программы реновации и других городских нужд, более 20,5 тыс. кв. м общественно-деловой недвижимости, включая школу для 250 учащихся, детский сад для 150 воспитанников, а также объекты спорта, отделения банков, кафе и рестораны.

Отметим, что на данный момент в Москве на разных стадиях реализации находятся 228 проектов КРТ общей площадью около 2,7 тыс. га.