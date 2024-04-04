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Pophouse приобрела права на музыку и грим рок-группы KISS

Pophouse купила права на музыку, торговую марку и грим рок-группы KISS
Члены группы&nbsp;KISS на концерте в Милане
Члены группы KISS на концерте в Милане (Фото: Kika Press / ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

Шведская инвестиционная компания в сфере развлечений Pophouse приобрела права на музыку и товарный знак рок-группы Kiss, включая грим, сообщила пресс-служба компании.

Сумма сделки не разглашается. Источник Bloomberg сообщил, что Pophouse заплатила более $300 млн.

«Наша миссия состоит в том, чтобы воплотить в жизнь мечту группы стать бессмертной, а также позволить новым поколениям открыть для себя Kiss, стать частью их туров и продвигать группу», — сообщила компания.

Pophouse планирует снять байопик о музыкантах, проводить тематические мероприятия, а также создать цифровые версии участников группы. «Шоу аватаров» планируют запустить в 2027 году.

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Фото:kissonline / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Впервые цифровые версии музыкантов показали в декабре 2023 года на концерте в Нью-Йорке в рамках прощального тура. Ранее Pophouse создала аналогичную постановку с группой ABBA.

Первый альбом Kiss с одноименным названием вышел в 1974 году. Группа играет в стиле хард- и глэм-рок и продала за время существования более 75 млн копий своих альбомов.

У каждого участника группы был свой персонаж со своим гримом-маской.

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