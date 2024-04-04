Pophouse приобрела права на музыку и грим рок-группы KISS
Шведская инвестиционная компания в сфере развлечений Pophouse приобрела права на музыку и товарный знак рок-группы Kiss, включая грим, сообщила пресс-служба компании.
Сумма сделки не разглашается. Источник Bloomberg сообщил, что Pophouse заплатила более $300 млн.
«Наша миссия состоит в том, чтобы воплотить в жизнь мечту группы стать бессмертной, а также позволить новым поколениям открыть для себя Kiss, стать частью их туров и продвигать группу», — сообщила компания.
Pophouse планирует снять байопик о музыкантах, проводить тематические мероприятия, а также создать цифровые версии участников группы. «Шоу аватаров» планируют запустить в 2027 году.
Впервые цифровые версии музыкантов показали в декабре 2023 года на концерте в Нью-Йорке в рамках прощального тура. Ранее Pophouse создала аналогичную постановку с группой ABBA.
Первый альбом Kiss с одноименным названием вышел в 1974 году. Группа играет в стиле хард- и глэм-рок и продала за время существования более 75 млн копий своих альбомов.
У каждого участника группы был свой персонаж со своим гримом-маской.
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