Pophouse купила права на музыку, торговую марку и грим рок-группы KISS

Pophouse приобрела права на музыку и грим рок-группы KISS

Члены группы KISS на концерте в Милане (Фото: Kika Press / ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

Шведская инвестиционная компания в сфере развлечений Pophouse приобрела права на музыку и товарный знак рок-группы Kiss, включая грим, сообщила пресс-служба компании.

Сумма сделки не разглашается. Источник Bloomberg сообщил, что Pophouse заплатила более $300 млн.

«Наша миссия состоит в том, чтобы воплотить в жизнь мечту группы стать бессмертной, а также позволить новым поколениям открыть для себя Kiss, стать частью их туров и продвигать группу», — сообщила компания.

Pophouse планирует снять байопик о музыкантах, проводить тематические мероприятия, а также создать цифровые версии участников группы. «Шоу аватаров» планируют запустить в 2027 году.

Впервые цифровые версии музыкантов показали в декабре 2023 года на концерте в Нью-Йорке в рамках прощального тура. Ранее Pophouse создала аналогичную постановку с группой ABBA.