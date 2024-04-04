Игорь Буланцев покинет пост замгендиректора «Уралхима»

Игорь Буланцев (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Игорь Буланцев покидает пост заместителя генерального директора — директора по экономике и финансам АО «ОХК «Уралхим», сообщает источник РБК. Сам Буланцев подтвердил эту информацию, воздержавшись от других комментариев.

Эту должность он занимал с января 2019 года. Буланцев отвечал в компании за развитие блока корпоративных финансов и IT-направления.

Карьеру в сфере финансов Буланцев начал в 1995 году. Работал в банке «Российский кредит», занимал пост старшего вице-президента Гута-банка. В 2003–2009 годах был первым заместителем председателя правления ОргрэсБанка (в 2009 году переименован в Нордеа Банк). Позже в должности председателя правления возглавлял Нордеа Банк в России до 2016 года. Перешел на работу в Сбербанк, работал на должностях вице-президента банка, руководил Sberbank CIB.

РБК направил запрос в «Уралхим».