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Баварские полицейские записали видео без брюк из-за дефицита униформы

Полицейские в Баварии сняли видео без брюк из-за проблем с поставками униформы

Баварские полицейские записали видео без брюк из-за дефицита униформы
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Профсоюз полицейских из Баварии записал видео с сотрудниками обоих полов без брюк, чтобы обратить внимание на острую нехватку униформы, сообщает Die Welt.

По данным издания, униформу приходится ждать несколько месяцев, это касается и одежды для новых сотрудников. Профсоюз призвал МВД Баварии «наконец-то» предоставить форму, даже если это повлечет дополнительные расходы.

Ведомство объяснило проблему нарушением цепочек поставок из-за военной операции на Украине, однако впервые с трудностями столкнулись еще в 2020 году — в период пандемии коронавируса.

В МВД отметили, что в последнее время задержки в доставке «отдельных предметов одежды» значительно сократились.

Сейчас форму в Баварию доставляют из логистического центра другой федеральной земли — Нижней Саксонии, но к 2030 году в баварском Хофе планируют построить собственный склад.

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