 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город ,  
0 

На проспекте Буденного построят школу на 500 с лишним мест

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Заммэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил о том, что на востоке столицы началось строительство школы площадью 8,2 тыс. кв. м, рассчитанной на более чем 500 мест.

«Образовательное учреждение на проспекте Буденного, влд. 51 в районе Соколиная Гора рассчитано на 525 мест, из которых 350 — для школы, а еще 175 — для дошкольного отделения», — уточнил Бочкарев.

Согласно утвержденному проекту, здание оснастят библиотекой с медиатекой, лабораторно-исследовательскими комплексами, а также зонами для индивидуальных и групповых занятий. Кроме того, как и все другие современные учебные заведения возводятся в Москве, новую школу построят с применением принципов безбарьерной среды. В частности, вход и выход будут расположены на уровне земли, а само здание — оборудовано лифтом. Фасад школы будет отделан яркой керамогранитной плиткой.

«На данный момент строители уже ведут подготовительные работы, — рассказал руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. — Происходит разработка котлована на месте будущего здания».

Запад хочет сохранить поставки оружия Украине со стороны НАТО в случае избрания Трампа

«Роскосмос» показал эскиз российской орбитальной станции. Фото

ФНС заподозрил «Ашан» в неуплате налогов более чем на 100 млн рублей

Washington Post написал, что власти США предупреждали Москву о теракте в «Крокус Сити» за две недели до трагедии

На Тайване произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение. Видео

Москва вошла в тройку лидеров по снижению спроса на жилье. Рейтинг

Минпромторг назвал пять самых продаваемых в 2024 году автомобилей в России. Карточки

Forbes назвал богатейших людей России. Список

Все больше стран отказываются принимать карту «Мир». Как платить за границей?

Минфин нарастит покупки валюты и золота. Что будет с рублем в апреле?

Теги
Москва ВАО Школа Андрей Бочкарев
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 3 апреля
EUR ЦБ: 99,41 (-0,15) Инвестиции, 02 апр, 16:46 Курс доллара на 3 апреля
USD ЦБ: 92,53 (+0,23) Инвестиции, 02 апр, 16:46
Доцента ПГУПС оштрафовали по делу о дискредитации армии Политика, 15:51
Bloomberg узнал об отказе Бразилии от поставок боеприпасов Украине Политика, 15:50
Захарова предложила уточнить у США, кого они предупредили о «Крокусе» Политика, 15:49
В Подольске произошло отключение света из-за ЧП на подстанции Общество, 15:45
Как увеличить продажи новостроек через «Циан» и «Авито» Pro, 15:43
Мишустин выступил против запрета на ведение бизнеса за рубежом Бизнес, 15:38
Шквалистый ветер в Москве. Видео Общество, 15:25
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Экс-главу испанского футбола задержали в аэропорту Мадрида Спорт, 15:18
Sky News узнал об отсутствии у Британии плана на случай войны Политика, 15:16
Суд отказал Okko в удовлетворении иска против «Телеспорт Груп» Спорт, 15:15
«Базальт СПО» выпустила платформу для сборки программного обеспечения Пресс-релиз, 15:12
Собственники подменяют стратегические цели мечтами. Где их ошибка Pro, 15:06
Карты «Мир» перестали работать в Киргизии Финансы, 15:05
Запрет карт «Мир» в Армении МИД расценил как подчинение давлению Запада Политика, 15:00