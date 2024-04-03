На проспекте Буденного построят школу на 500 с лишним мест
Заммэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил о том, что на востоке столицы началось строительство школы площадью 8,2 тыс. кв. м, рассчитанной на более чем 500 мест.
«Образовательное учреждение на проспекте Буденного, влд. 51 в районе Соколиная Гора рассчитано на 525 мест, из которых 350 — для школы, а еще 175 — для дошкольного отделения», — уточнил Бочкарев.
Согласно утвержденному проекту, здание оснастят библиотекой с медиатекой, лабораторно-исследовательскими комплексами, а также зонами для индивидуальных и групповых занятий. Кроме того, как и все другие современные учебные заведения возводятся в Москве, новую школу построят с применением принципов безбарьерной среды. В частности, вход и выход будут расположены на уровне земли, а само здание — оборудовано лифтом. Фасад школы будет отделан яркой керамогранитной плиткой.
«На данный момент строители уже ведут подготовительные работы, — рассказал руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. — Происходит разработка котлована на месте будущего здания».
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