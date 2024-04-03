 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Англичанин сознался в краже золотого унитаза из дворца Черчиллей

Англичанин признал вину в краже золотого унитаза из дворца, где родился Черчилль

Один из четырех обвиняемых в краже золотого унитаза стоимостью £4,8 млн (чуть больше $6 млн) из Блейнхеймского дворца в британском графстве Оксфордшир признал вину. Об этом сообщает Sky News.

Унитаз из 18-каратного золота весом около 100 кг под названием «Америка» создал итальянский художник Маурицио Каттелан. В 2016 году его установили в Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке, а затем перевезли для персональной выставки Каттелана в Бленхеймский дворец — родовую резиденцию герцогов Мальборо (титул носили члены семейства Черчиллей).

Унитаз поставили в комнату напротив той, где в 1874 году родился премьер-министр Британии в 1940—1945 и 1951—1955 годах Уинстон Черчилль. В 2019 году унитаз украли.

У подозреваемого во взятках главы ГИБДД Ставрополья нашли золотой унитаз
Политика
Алексей Сафонов

В воровстве золотого унитаза обвинили четырех человек. Один из них — 39-летний англичанин Джеймс Шин, житель города Уэллингборо в графстве Нортгемптоншир — признал вину. Мужчина появился на заседании суда по видеосвязи, поскольку уже отбывает 17-летний срок за ряд краж. В частности, он украл трофеи общей стоимостью £400 тыс. ($503 тыс.) из Национального музея скачек.

Помимо Шина в краже золотого унитаза обвиняются еще три человека — это 38-летний Майкл Джонсон и Оксфорда, Фредерик Синс из Аскота в графстве Беркшир и 40-летний Бор Гукук из Лондона. Никто из них не признал вину. Они предстанут перед судом в феврале 2025 года.

Цена барреля Brent впервые с октября 2023 года превысила $89. Почему нефть дорожает

АвтоВАЗ побил 11-летний рекорд продаж. Что происходит

В Россию из Украины пытались провезти взрывчатку в иконах. Видео

Каждый второй заемщик по ипотеке в России в 2024 году получил отказ

В финской школе 12-летний ребенок открыл стрельбу по людям

В Абхазии упал вертолет Ми-24. Видео

В Подмосковье из-за разлива реки эвакуируют львов. Видео

13 российских компаний объявили дивиденды. Кто и сколько заплатит?

Forbes назвал богатейших людей России. Список

Умерла звезда советского кино

Все больше стран отказываются принимать карту «Мир». Как платить за границей?

Теги
Великобритания унитаз кража
Материалы по теме
В Ставрополе задержали поставившего золотой унитаз у ГИБДД художника
Общество
Украденный из английского дворца золотой унитаз оценили в $6 млн
Общество
Воры украли золотой унитаз из английского дворца и устроили потоп
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 3 апреля
EUR ЦБ: 99,41 (-0,15) Инвестиции, 02 апр, 16:46 Курс доллара на 3 апреля
USD ЦБ: 92,53 (+0,23) Инвестиции, 02 апр, 16:46
Северная Корея заявила об успешном испытании новой баллистической ракеты Политика, 01:49
Украинская энергокомпания заявила о потере 80% генерирующих мощностей Политика, 01:31
В украинских Сумах прогремели взрывы Политика, 01:16
WP узнала, что США за две недели предупредили Россию об атаке на «Крокус» Политика, 01:09
«Авито» станет продавать новые товары как классический маркетплейс Технологии и медиа, 01:00
Англичанин сознался в краже золотого унитаза из дворца Черчиллей Общество, 00:50
В ДТП с автобусом во Владимирской области пострадали 15 человек Общество, 00:48
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
Адвокат «Макфы» назвал арест активов на ₽100 трлн «творчеством пристава» Бизнес, 00:32
Порошенко заявил о планах баллотироваться на выборах на Украине Политика, 00:24
МВД уточнило, каких мигрантов не коснется ограничение пребывания в России Политика, 00:07
Какие возможности получило НАТО после вступления Финляндии и Швеции Политика, 00:01
ФНС заподозрила российский «Ашан» в неуплате налогов Бизнес, 00:00
Медведев предложил ликвидировать украинских лидеров, как Бандеру Политика, 02 апр, 23:09
Тиньков не смог оспорить решение суда о выплате ₽20 млн по иску Дерипаски Бизнес, 02 апр, 23:00