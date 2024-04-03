Англичанин сознался в краже золотого унитаза из дворца Черчиллей
Один из четырех обвиняемых в краже золотого унитаза стоимостью £4,8 млн (чуть больше $6 млн) из Блейнхеймского дворца в британском графстве Оксфордшир признал вину. Об этом сообщает Sky News.
Унитаз из 18-каратного золота весом около 100 кг под названием «Америка» создал итальянский художник Маурицио Каттелан. В 2016 году его установили в Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке, а затем перевезли для персональной выставки Каттелана в Бленхеймский дворец — родовую резиденцию герцогов Мальборо (титул носили члены семейства Черчиллей).
Унитаз поставили в комнату напротив той, где в 1874 году родился премьер-министр Британии в 1940—1945 и 1951—1955 годах Уинстон Черчилль. В 2019 году унитаз украли.
В воровстве золотого унитаза обвинили четырех человек. Один из них — 39-летний англичанин Джеймс Шин, житель города Уэллингборо в графстве Нортгемптоншир — признал вину. Мужчина появился на заседании суда по видеосвязи, поскольку уже отбывает 17-летний срок за ряд краж. В частности, он украл трофеи общей стоимостью £400 тыс. ($503 тыс.) из Национального музея скачек.
Помимо Шина в краже золотого унитаза обвиняются еще три человека — это 38-летний Майкл Джонсон и Оксфорда, Фредерик Синс из Аскота в графстве Беркшир и 40-летний Бор Гукук из Лондона. Никто из них не признал вину. Они предстанут перед судом в феврале 2025 года.
Цена барреля Brent впервые с октября 2023 года превысила $89. Почему нефть дорожает
АвтоВАЗ побил 11-летний рекорд продаж. Что происходит
В Россию из Украины пытались провезти взрывчатку в иконах. Видео
Каждый второй заемщик по ипотеке в России в 2024 году получил отказ
В финской школе 12-летний ребенок открыл стрельбу по людям
В Абхазии упал вертолет Ми-24. Видео
В Подмосковье из-за разлива реки эвакуируют львов. Видео
13 российских компаний объявили дивиденды. Кто и сколько заплатит?
Forbes назвал богатейших людей России. Список
Умерла звезда советского кино
Все больше стран отказываются принимать карту «Мир». Как платить за границей?