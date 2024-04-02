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Мэрия анонсировала обустройство городского променада в Даниловском районе

Сюжет
Новости Москвы
Фото: dgp_mos / VK
Фото: dgp_mos / VK

В ходе строительства нового жилого квартала в Даниловском районе специалисты обустроят городской променад, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, создание общедоступного пешеходного пространства на Летниковской улице входит в строительство шести жилых корпусов, рассчитанных более чем на 1,5 тыс. квартир, а общая площадь проекта жилой застройки составляет 198,3 тыс. кв. м.

Глава столичного стройкомплекса уточнил, что променад длиной порядка 230 м протянется вдоль первого и шестого корпусов ЖК, где также размесят коммерческую инфраструктуру с магазинами и кафе. По мнению вице-мэра, благоустроенная пешеходная зона станет новой точкой притяжения горожан, и в частности сотрудников бизнес-центров делового кластера вблизи Павелецкой площади.

«Этой весной начнется озеленение первой части променада протяженностью порядка 100 м вдоль Летниковской улицы, — подчеркнул Бочкарев. — Работы по благоустройству будут проведены за счет внебюджетных источников».

Главный архитектор Москвы, первый зампред Москомархитектуры Сергей Кузнецов уточнил, что вдоль променада установят около 20 клумб с соснами-бонсай, злаковыми и кустарниками. Кроме того, на территории появится архитектурная подсветка. «Тротуарное мощение планируется выполнить из двух типов долговечных материалов светло-серых оттенков: гранитных плит и брусчатки», — добавил Кузнецов.

Отметим, что по информации застройщика, в настоящее время на площадке, расположенной по адресу: Летниковская, вл. 11, ведется строительство первой очереди жилого квартала. На данный момент возведены три корпуса, на которых устанавливают модульные фасады. Специалисты выполняют работы по обустройству внутренней инженерии этих зданий, а также осуществляют кладку межквартирных стен.

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