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В Москве на фоне «майского тепла» начали включать фонтаны. Видео

В Москве на фоне редкого для начала апреля тепла начали включать фонтаны

В Москве на фоне «майского тепла» начали включать фонтаны. Видео
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В Москве на фоне небывалого для начала апреля тепла начали включать фонтаны, сообщает «РИА Новости». Согласно данным Гидрометцентра, температура воздуха в столице поднялась до плюс 18–20 градусов.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее сообщил, что 1 и 2 апреля москвичей «ждет майское тепло, которого не было последние 73 года».

«И это не первоапрельская шутка!» — написал синоптик в своем телеграм-канале. Он отметил, что в эти дни будут побиты температурные рекорды 1983 и 1951 годов — тогда метеорологи зафиксировали плюс 17,8 и 17,4 градуса соответственно.

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Теги
Москва фонтаны апрель Погода Евгений Тишковец Гидрометцентр
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