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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Жена террориста из «Крокуса» попала в реанимацию

Жена обвиняемого террориста из «Крокуса» Мирзоева попала в реанимацию
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Далержон Мирзоев
Далержон Мирзоев (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Жена террориста Далерджона Мирзоева попала в больницу, после того как узнала о теракте. Об этом сообщают «РИА Новости», со ссылкой на соседку его родителей.

«Услышав новость о теракте, сразу потеряла сознание», — сообщила женщина.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Вооруженные люди начали стрельбу в концертном зале, а потом подожгли площадку. Концертный зал полностью сгорел.

В результате нападения погибли 144 человека, более 500 пострадали. Ответственность за атаку взяла на себя ячейка «Исламского государства» (признана террористической и запрещена в России) «Вилаят Хорасан». Суд арестовал девять человек по делу о теракте. ФСБ сообщала, что всего в рамках расследования задержали 12 человек.

Глава ФСБ Александр Бортников заявлял, что украинские спецслужбы причастны к нападению террористов. В офисе президента Украины Владимира Зеленского опровергали причастность Киева к теракту.

Далерджону Мирзоеву 32 года, он был временно прописан в Новосибирске, где работал таксистом. Обвиняемый в совершении теракта приехал из Таджикистана, где у него остались жена и четверо детей. Родственники рассказали, что не замечали у него религиозного рвения. По их словам, он хорошо владеет русским языком. В Новосибирске работал таксистом, говоря, что заработанные деньги отправляет семье в Таджикистан. Житель Затулинского жилмассива Новосибирска рассказал изданию Daily Storm, что обвиняемый занимался смешанными единоборствами в одном спортивном зале с ним.

Теги
«Крокус Сити Холл» теракт террористы
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