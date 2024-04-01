Из-за очередей в скорой в Британии в 2023-м умирали 250 человек в неделю

В Великобритании более 250 человек умирают еженедельно из-за очередей на прием в отделения скорой медицинской помощи, сообщает Sky News со ссылкой на исследование Королевского колледжа неотложной помощи.

«Предположительно, более 250 человек в неделю умирали в Англии в прошлом году из-за долгого ожидания в отделениях неотложной помощи», — следует из его данных.

Всего 2023 году более 1,5 миллиона пациентов ждали 12 и более часов в крупных отделениях неотложной помощи. Только в феврале 2024 года число людей, прождавших более 12 часов в отделениях неотложной помощи британских больниц, достигло 45 тыс. человек.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак признал, что показатели работы отделений скорой помощи были «недостаточно хорошими». Он отметил, что исправлению ситуации в сфере здравоохранения мешают забастовки врачей, и назвал решение этой проблемы приоритетным направлением для своего правительства.