В России запустили механизм, блокирующий продажи просроченных товаров

В России с 1 апреля начал действовать режим блокировки продажи просроченных и нелегальных товаров в отношении табака, а также разливного пива и слабоалкогольных напитков из кегов.

По решению правительства, его будут внедрять постепенно в 13 группах товаров, подлежащих маркировке. Это также вода, антисептики, БАДы, фотоаппараты, одежда, обувь и другие.

«При сканировании маркировки кассовое ПО обращается к «Честному знаку» для получения сведений о товаре. Если срок годности товара уже истек, или товар запрещен к продаже контролирующими органами, или код маркировки пытаются продать повторно, информация о невозможности такой продажи поступит на кассу и товар не будет продан», — пояснил заместитель гендиректора оператора государственной системы маркировки Реваз Юсупов (цитата по ТАСС).