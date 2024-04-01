В России запустили механизм, блокирующий продажи просроченных товаров
В России с 1 апреля начал действовать режим блокировки продажи просроченных и нелегальных товаров в отношении табака, а также разливного пива и слабоалкогольных напитков из кегов.
По решению правительства, его будут внедрять постепенно в 13 группах товаров, подлежащих маркировке. Это также вода, антисептики, БАДы, фотоаппараты, одежда, обувь и другие.
«При сканировании маркировки кассовое ПО обращается к «Честному знаку» для получения сведений о товаре. Если срок годности товара уже истек, или товар запрещен к продаже контролирующими органами, или код маркировки пытаются продать повторно, информация о невозможности такой продажи поступит на кассу и товар не будет продан», — пояснил заместитель гендиректора оператора государственной системы маркировки Реваз Юсупов (цитата по ТАСС).
Власти планируют ввести в стране систему сплошной маркировки товаров, цель которой борьба с распространением некачественной продукции и контрафакта.
Обязательная маркировка в национальной системе «Честный знак» уже действует для целого ряда товаров — упакованной воды, меховых изделий, лекарств, обуви, табачной продукции и других.
Производители неоднократно предупреждали о подорожании продукции в связи с этим требованием.
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