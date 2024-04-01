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Политика ,  
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Дом премьера Ливии в Триполи обстреляли из гранатометов

Резиденцию премьера Ливии в Триполи обстреляли из гранатометов

Неизвестные обстреляли из гранатометов резиденцию главы Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдель Хамида Дбейбы, сообщает Al Arabiya со ссылкой на источники.

Никто не пострадал. По данным телеканала, нападавшие вели обстрел с моря. Информации о том, были ли Дбейба и его семья в резиденции в момент обстрела, нет. Личности нападавших пока не установлены. На место стянули силы безопасности.

Политический кризис в Ливии длится с 2011 года после убийства Муаммара Каддафи. В стране не был сформирован единый орган управления, начался вооруженный конфликт между отдельными группировками, а затем — гражданская война международно признанного временного правительства против ливийской национальной армии. В стране сложились два политических центра: один — в столице Триполи, другой — в городе Тобрук на востоке.

В 2020 году стороны смогли договориться о прекращении огня, и в феврале 2021 года было создано временное правительство национального единства, главой которого был избран Дбейба. Его легитимность не признает действующая на востоке палата представителей (парламент) Ливии.

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Теги
Ливия нападение обстрел резиденция
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