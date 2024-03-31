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Конфеты в виде ушей от Майка Тайсона поступили в продажу в Нью-Йорке

Конфеты в виде ушей от Майка Тайсона поступили в продажу в Нью-Йорке

Мармеладные конфеты с марихуаной в виде ушей от Майка Тайсона поступили в продажу в магазинах Нью-Йорка. Об этом сообщила газета New York Post.

Форма мармелада — отсылка к бою экс-боксера с Эвандером Холифилдом в 1997 году, в котором Тайсона дисквалифицировали за то, что откусил часть уха своего противника.

Сладости продают под брендом «Майк кусает». Товары под этой маркой Тайсон выпускает в преддверии боя с блогером Джейком Полом. 57-летний спортсмен вновь выйдет на ринг 20 июля 2024 года.

Тайсон и Холифилд займутся продажей мармеладных «ушей» с марихуаной
Life
Фото:Ethan Miller/Getty Images

О выпуске конфет с марихуаной в виде ушей Тайсон сообщил осенью 2023 года. Тогда бывший боксер заявлял, что выпустит сладости совместно с Эвандером Холифилдом. Производитель обещал, что в составе конфет отсутствует глютен, мармелад будет состоять из природных ингредиентов.

В России хранение и выращивание каннабиса запрещены. За это предусмотрена административная (ст. 6.8 КоАП) и уголовная (ст. 228 УК) ответственность в зависимости от целей и объемов хранения запрещенных веществ.

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Теги
Нью-Йорк Майк Тайсон сладости спорт
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