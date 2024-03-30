Китаец поставил грузовик на рельсы для доставки апельсинов с холмов

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Житель Китая Чжан Жуньфу построил железную дорогу для перевозки апельсинов с плантаций на холмах. На рельсы он ставит обычный грузовой мотороллер, который перевозит апельсины. При этом мотороллер можно снять с рельс и ездить на нем по обычным дорогам.