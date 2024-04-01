Ефимов сообщил об утверждении в Москве ESG-критериев для предприятий

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО Москвы)

Столичные власти объявили о создании нового инструмента оценки бизнеса — сертификата устойчивого развития, или же ESG-статуса, который призван сформировать положительный имидж отечественных предприятий как ответственного бизнеса и в перспективе привлечь в экономику столицы новые инвестиции. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Аббревиатура ESG расшифровывается как Environment, Social, Governance, то есть «экологичность, социальная ответственность и управленческие практики». Принципы ESG коррелируют с 17 целями устойчивого развития (ЦУР), определенными ООН в 2015 году. «Наш город активно вовлечен в ESG-повестку, — подчеркнул заммэра. — Москва полностью выполнила шесть ЦУР, в том числе благодаря программе стимулирования создания мест приложения труда, офсетным контрактам и другим инструментам».

Теперь в российской столице будет работать еще один инструмент — присвоение ESG-статуса предприятиям. Помимо вопросов имиджа он также позволит получить льготные условия кредитования и размещения собственных финансовых инструментов.

Для этого требуется подать заявку на инвестиционном портале Москвы, заполнить анкету и дождаться проверки. Последняя включает как анализ анкетных данных, так и выездные проверки и интервью. Принять участие в программе могут не только столичные предприятия, но и все зарегистрированные на территории страны организации из ключевых отраслей экономики — от строительства и промышленности до торговли и IT.

Оценка заявителя проводится по 101 критерию, весь процесс от подачи анкеты до завершения проверки должен составлять 40 дней. По итогу в зависимости от набранных баллов компания получает один из четырех статусов: из них три действуют три года и позволяют получить ESG-сертификат, а четвертый (менее 25 из 100 баллов) — это статус кандидата, действующий один год.