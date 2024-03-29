У метро «Калужская» появятся сквер и городская площадь

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В Обручевском районе на юго-западе Москвы запланировано создание нового зеленого сквера и городской площади. Зона благоустройства будет располагаться рядом с возводимым сейчас на улице Академика Семенихина бизнес-центром «Level Work Воронцовская». Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Площадь благоустройства составит около 0,25 га, сквер будет примыкать к транспортно-пересадочному узлу — станциям метро «Калужская» Калужско-Рижской линии и «Воронцовская» БКЛ.

В мэрии отмечают, что новая зона отдыха обеспечит жителям района дополнительные возможности для прогулок и досуга, а также украсит городской ландшафт. В сквере планируется высадка деревьев и создание клумб, установка скамеек и небольших архитектурных элементов.

В самом же бизнес-центре на первом этаже будет размещена торговая галерея с магазинами, кафе и бытовыми сервисами, добавил Бочкарев. Общая площадь объекта составит почти 46 тыс. кв. м, из которых чуть более половины придется на собственно офисы, остальное займут предприятия сферы услуг.