У метро «Калужская» появятся сквер и городская площадь
В Обручевском районе на юго-западе Москвы запланировано создание нового зеленого сквера и городской площади. Зона благоустройства будет располагаться рядом с возводимым сейчас на улице Академика Семенихина бизнес-центром «Level Work Воронцовская». Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Площадь благоустройства составит около 0,25 га, сквер будет примыкать к транспортно-пересадочному узлу — станциям метро «Калужская» Калужско-Рижской линии и «Воронцовская» БКЛ.
В мэрии отмечают, что новая зона отдыха обеспечит жителям района дополнительные возможности для прогулок и досуга, а также украсит городской ландшафт. В сквере планируется высадка деревьев и создание клумб, установка скамеек и небольших архитектурных элементов.
В самом же бизнес-центре на первом этаже будет размещена торговая галерея с магазинами, кафе и бытовыми сервисами, добавил Бочкарев. Общая площадь объекта составит почти 46 тыс. кв. м, из которых чуть более половины придется на собственно офисы, остальное займут предприятия сферы услуг.
Глава МИД Латвии уходит в отставку. Причина – большие затраты на его перелеты
Пугачева опубликовала пост после теракта в «Крокусе»
Песков объяснил, почему Путин в первые дни после теракта не приехал на место трагедии
ЦБ предупредил о новой схеме по хищению средств мошенниками
В Верховной раде рассказали об «эпидемии игромании» в ВСУ
Шредер заявил, что его дружба с Путиным может помочь прекратить конфликт
Граждан Киргизии пытаются вербовать для участия в атаках на территории России
В Благовещенске небо окрасилось в желтый цвет из-за песчаной бури. Видео
Названа страна, которая впервые начнет оформлять шенгенские визы россиянам