В Британии пожаловались на дефицит трупов для обучения медиков

В Великобритании возник дефицит трупного материала для обучения медицинских специалистов. Об этом сообщила заведующая кафедрой анатомии Медицинской школы Брайтона и Сассекса профессор Клэр Смит, пишет The Tiimes.

По словам профессора, в 2023 году Медицинская школа Брайтона и Сассекса подготовила около 650 хирургов, используя тела 37 доноров, в текущем учебном году для обучения использовались 25 тел, но этого количества недостаточно.

«Нам не хватало доноров для исследований некоторых областей тела», — рассказала Смит.

Она сообщила, что ранее когда медики не могли получить материалы из Лондонского анатомического офиса или из Ноттингемского хранилища, то они обращались к США, где менее строго законодательство и регулирование в области торговли человеческими тканями.

Профессор при этом подчеркнула, что несмотря на полное отсутствие рекламы, ежегодно по всей Великобритании принимаются более 1,3 тыс. донорских тел.

В марте 2023 года на дефицит трупного материала пожаловались российские частные компании, которые организуют кадавер-курсы для врачей (обучение прикладной анатомии на телах), писал «Коммерсантъ». Как рассказали газете в нескольких таких компаниях, США как основной поставщик трупов для науки прекратили продавать их в Россию. Из-за санкций цена кадавера выросла на 80–100%, а стоимость курсов для врачей — на 20–30%.