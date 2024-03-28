В Уфе рухнула стена дома после оставленной курьером коробки

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В Уфе рухнула стена около подъезда жилого дома. Обрушение произошло после того, как курьер поставил около стены коробку с доставленной дверью. На кадрах видно, что стена рухнула сразу после того, как курьер отошел.

Инцидент произошел у дома № 28 по улице Максима Рыльского. После обрушения рабочие также демонтировали бетонный козырек над входом в подъезд, который подпирала упавшая стена. Прокуратура начала проверку.