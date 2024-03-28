В Бишкеке ввели режим ЧС из-за срывающего крыши ветра. Видео
Мэр столицы Киргизии Бишкека Айбек Джунушалиев распорядился ввести в городе режим чрезвычайной ситуации из-за сильного ветра, порывы которого достигали 26 м/с.
В городе силами районных и муниципальных властей организованы мобильные группы для обследования территорий и выявления последствий стихии.
Пользователи соцсетей публикуют многочисленные фото и видеосвидетельства повреждений в городе. По информации 24.kg, на улице Киевской на подростка упал фрагмент крыши.
Женщина в возрасте 41 года пострадала, когда на автомобиль упало дерево. Ее госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.
По информации AkiPress, ветер сорвал крышу со здания Управления патрульной службы милиции города Бишкека.
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