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В Бишкеке ввели режим ЧС из-за срывающего крыши ветра. Видео

Власти Бишкека ввели режим ЧС из-за срывающего крыши ветра

В Бишкеке ввели режим ЧС из-за срывающего крыши ветра. Видео
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Мэр столицы Киргизии Бишкека Айбек Джунушалиев распорядился ввести в городе режим чрезвычайной ситуации из-за сильного ветра, порывы которого достигали 26 м/с.

В городе силами районных и муниципальных властей организованы мобильные группы для обследования территорий и выявления последствий стихии.

Пользователи соцсетей публикуют многочисленные фото и видеосвидетельства повреждений в городе. По информации 24.kg, на улице Киевской на подростка упал фрагмент крыши.

Женщина в возрасте 41 года пострадала, когда на автомобиль упало дерево. Ее госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

По информации AkiPress, ветер сорвал крышу со здания Управления патрульной службы милиции города Бишкека.

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Теги
Бишкек ветер чрезвычайная ситуация
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