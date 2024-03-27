Пропавший 8 дней назад у Чили российский яхтсмен нашелся

Виталий Елагин (Фото: Oceanschoolru / Telegram)

Российский яхтсмен Виталий Елагин вышел на связь спустя 8 дней после пропажи у берегов Чили, об этом сообщил РБК его ученик Алексей Чванов.

«В 02.30 по Москве Елагин вышел по рации на связь с проходящим судном, доложил о проблемах с устройством передачи сообщений», — рассказал Чванов.

По словам Алексея, Елагин попросил передать его координаты супруге и находился он в тот момент в 40 милях к востоку от входа в Магелланов пролив.

Елагин перестал выходить на связь 19 марта, сообщало РБК посольство России в Чили. Местные власти объявили операцию SAR (Search And Rescue) по поискам яхты. Было совершено два патрульных облета к точке последнего контакта и по предполагаемому маршруту движения судна.

Виталий Елагин совершает кругосветное путешествие с октября 2023 года на яхте «Дочь ветра».