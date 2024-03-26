 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Умер бывший первый вице-премьер Украины Игорь Юхновский

Бывший первый вице-премьер Украины Игорь Юхновский умер в возрасте 98 лет
Игорь Юхновский
Игорь Юхновский (Фото: Wikimedia Commons )

Бывший первый вице-премьер Украины, экс-депутат украинского парламента и академик Национальной академии наук (НАН) Украины Игорь Юхновский умер в возрасте 98 лет, сообщила пресс-служба Верховной рады в телеграм-канале.

Причину смерти в парламенте не назвали.

Как уточнил в телеграм-канале мэр Львова (Юхновский был почетным гражданином этого города) Андрей Садовой, панихида по нему пройдет в 19:00 по местному времени (20:00 мск) 27 марта в Свято-Покровском кафедральном соборе Православной церкви Украины (ПЦУ) во Львове. Похороны состоятся на следующий день в 10:00 (11:00 мск). Юхновского, со слов мэра, похоронят на Лычаковском кладбище города.

Умер первый президент Украины Леонид Кравчук
Политика
Леонид Кравчук

Юхновский — ветеран Второй мировой войны. Принимал участие в операции по освобождению Львова. После окончания боевых действий выступил за примирение красноармейцев и бойцов «Украинской повстанческой армии» (УПА, признана экстремистской организацией и запрещена в России).

После войны получил образование физика. Был почетным директором Института физики конденсированных систем Национальной академии наук Украины, почетным доктором Института теоретической физики им. Н.Н. Боголюбова НАН Украины, доктором Honoris Causa Львовского национального университета имени Ивана Франко.

Юхновского называют автором идеи проведения 1 декабря 1991 года референдума о независимости Украины. В том же году он участвовал в выборах президента, но занял пятое место с результатом 1,74% голосов.

Читайте на РБК Pro
Как изымают активы уехавших российских бизнесменов
Как получить доходность 13%, инвестируя в коммерческую недвижимость ОАЭ
16 ИИ-инструментов на все случаи рабочей жизни. Избавляемся от рутины
Как увеличить доход бизнеса на 600% с помощью системы мотивации персонала

С октября 1992-го до 1993-го занимал должность первого вице-премьера Украины

Был депутатом Верховной рады I–IV созывов от фракций «Украинский народный рух» и «Наша Украина». В 2006 году стал соучредителем Украинского института национальной памяти, председателем которого был до 2010 года.

Лукашенко привел детали разговора с Путиным после теракта в «Крокусе»

В ООН почтили минутой молчания память жертв теракта в «Крокусе»

Заявление главы ФСБ Бортникова о теракте в «Крокусе». Главное

Володин высказался по вопросу возвращения смертной казни. Видео

Министр здравоохранения рассказал о состоянии раненых при теракте

Опубликовано фото восьмого обвиняемого по делу о теракте

Новые кадры обрушившегося моста через реку в США. Видео

Как выглядит «Крокус» после завершения аварийно-спасательных работ
Теги
Украина Верховная рада Украины вице-премьер
Материалы по теме
Глава Сенегала распустил правительство и назначил нового премьера
Политика
Новым премьером Ирландии станет Саймон Харрис
Политика
Зеленский встретился с премьер-министром Дании во Львове
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 100,41 (+0,05) Инвестиции, 16:48 Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 92,57 (-0,2) Инвестиции, 16:48
В Киргизии сняли подозрения с главы российской Capital Group Павла Тё Бизнес, 19:47
Аналитики ПСБ обновили подборку лучших акций на российском рынке Инвестиции, 19:29
Почему США боятся возрождения ИГИЛ в Сирии Политика, 19:24
Над Белгородской областью сбили два беспилотника Политика, 19:22
Минюст США выдвинул обвинения против криптобиржи KuCoin Крипто, 19:02
В Ингушетии за помощь боевикам задержали чемпиона мира по джиу-джитсу Спорт, 19:00
«Авангард» сократил отставание в серии плей-офф КХЛ с «Локомотивом» Спорт, 18:48
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Умер бывший первый вице-премьер Украины Игорь Юхновский Политика, 18:47
«Росатом» построит плавучие электростанции для Приморского края Бизнес, 18:38
Бортников заявил о данных об «украинском следе» в теракте в «Крокусе» Политика, 18:33
«Газпромбанк Лизинг» поставит новые автобусы для Башкортостана Пресс-релиз, 18:31
Быков назвал детской критику Медведева в адрес судей в плей-офф КХЛ Спорт, 18:27
К мемориалу у «Крокус Сити Холла» продолжают нести цветы Общество, 18:25 
Сотрудница МИДа погибла при нападении на «Крокус» Политика, 18:14