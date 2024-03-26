Умер бывший первый вице-премьер Украины Игорь Юхновский
Бывший первый вице-премьер Украины, экс-депутат украинского парламента и академик Национальной академии наук (НАН) Украины Игорь Юхновский умер в возрасте 98 лет, сообщила пресс-служба Верховной рады в телеграм-канале.
Причину смерти в парламенте не назвали.
Как уточнил в телеграм-канале мэр Львова (Юхновский был почетным гражданином этого города) Андрей Садовой, панихида по нему пройдет в 19:00 по местному времени (20:00 мск) 27 марта в Свято-Покровском кафедральном соборе Православной церкви Украины (ПЦУ) во Львове. Похороны состоятся на следующий день в 10:00 (11:00 мск). Юхновского, со слов мэра, похоронят на Лычаковском кладбище города.
Юхновский — ветеран Второй мировой войны. Принимал участие в операции по освобождению Львова. После окончания боевых действий выступил за примирение красноармейцев и бойцов «Украинской повстанческой армии» (УПА, признана экстремистской организацией и запрещена в России).
После войны получил образование физика. Был почетным директором Института физики конденсированных систем Национальной академии наук Украины, почетным доктором Института теоретической физики им. Н.Н. Боголюбова НАН Украины, доктором Honoris Causa Львовского национального университета имени Ивана Франко.
Юхновского называют автором идеи проведения 1 декабря 1991 года референдума о независимости Украины. В том же году он участвовал в выборах президента, но занял пятое место с результатом 1,74% голосов.
С октября 1992-го до 1993-го занимал должность первого вице-премьера Украины
Был депутатом Верховной рады I–IV созывов от фракций «Украинский народный рух» и «Наша Украина». В 2006 году стал соучредителем Украинского института национальной памяти, председателем которого был до 2010 года.
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