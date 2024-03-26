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Прокуратура назвала причину экстренной посадки Boeing в Чите

Прокуратура: Boeing 737 сел в Чите из-за подозрения на утечку топлива
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Самолет Boeing 737 авиакомпании «Россия», следовавший рейсом Красноярск — Благовещенск, совершил незапланированную посадку в аэропорту Читы из-за подозрения, что происходит утечка топлива.

Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры в телеграм-канале ведомства.

Посадка произошла штатно 26 марта в 14:29 по местному времени (10:29 мск).

В салоне самолета находились 172 пассажира, никто не пострадал.

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Теги
экстренная посадка Чита прокуратура
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