Прокуратура назвала причину экстренной посадки Boeing в Чите
Самолет Boeing 737 авиакомпании «Россия», следовавший рейсом Красноярск — Благовещенск, совершил незапланированную посадку в аэропорту Читы из-за подозрения, что происходит утечка топлива.
Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры в телеграм-канале ведомства.
Посадка произошла штатно 26 марта в 14:29 по местному времени (10:29 мск).
В салоне самолета находились 172 пассажира, никто не пострадал.
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