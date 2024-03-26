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Движение по Южной рокаде в Москве запустят до конца 2024 года

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Новости Москвы
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Уже в текущем году в столице завершат строительство и пустят движение по восьми участкам новой магистрали — Южной рокады, которая должна стать дублером МКАД и Третьего транспортного кольца. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Сейчас, по его словам, завершается установка наружного освещения автострады, устройство пешеходных переходов, возведение путепроводов и прочие финальные работы. Общую готовность Южной рокады Бочкарев оценивает в 90%.

Проект Южной рокады призван объединить в единую магистраль ряд улиц на юго-западе и юге Москвы. Автострада длиной около 40 км пройдет в юго-восточном направлении от пересечения МКАД с Рублевским шоссе. В Царицыно она пересечет Юго-Восточную хорду (часть Московского скоростного диаметра), после чего разделится на две ветки: одна пойдет в сторону Бесединского шоссе, другая — в сторону улицы Верхние Поля.

По словам вице-мэра Бочкарева, оставшиеся 10% магистрали в работе — это участок от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка, реконструкция Донецкой улицы, а также транспортная развязка на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля и улицей Капотня.

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Теги
реконструкция улиц Москва Южная рокада Андрей Бочкарев
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