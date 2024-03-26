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В домах рэпера P.Diddy в США провели обыски по делу о торговле людьми

TMZ: В домах рэпера P.Diddy в США провели обыски по делу о торговле людьми
P.Diddy
P.Diddy (Фото: Samir Hussein / Getty Images)

Министерство внутренней безопасности США провело обыск в доме рэпера P.Diddy по делу о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на ведомство.

Обыски прошли в коттеджах артиста в Лос-Анджелесе и Майами, правоохранительные органы задействовали два вертолета.

Двух сыновей рэпера, Джастина и Кинга, находившихся в доме, задержали, при этом на них одели наручники, пишет TMZ. О задержании самого рэпера при этом ничего не сообщается.

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На фото: P.Diddy (настоящее имя &mdash; Шон Комбс)

Женщины начали выдвигать обвинения в адрес P.Diddy осенью 2023 года. В ноябре о сексуализированном насилии и шантаже со стороны рэпера заявила его бывшая девушка Кассандра Вентура. При этом непосредственно перед подачей документов в суд Вентура отозвала свой иск.

Позднее анонимная обвинительница заявила о насилии со стороны артиста. По ее словам, в 1990 или 1991 году музыкант и певец Аарон Холл по очереди изнасиловали не только ее, но еще и ее подругу.

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Теги
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