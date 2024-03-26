Ефимов сообщил о торгах на право реорганизации трех участков в САО Москвы
Столичные власти объявили о планах выставить на торги право комплексного развития трех участков в районе Восточное Дегунино Северного административного округа для возведения там жилой недвижимости и коммунальных объектов. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Дата торгов будет объявлена позднее.
Три участка общей площадью около 4,2 га располагаются вдоль Дубнинской улицы и входят в один проект редевелопмента. По плану, там должно быть построено свыше 42 тыс. кв. м недвижимости, три четверти этого объема придется на жилье, остальное — объекты инфраструктуры и коммунального хозяйства. По оценкам вице-мэра Ефимова, проект потребует порядка 11 млрд руб. инвестиций, тогда как по итогам реализации там будет создано 230 новых рабочих мест, а ежегодная прибыль городского бюджета составит свыше 100 млн руб.
Участки обладают хорошей транспортной доступностью — они равноудалены от Дмитровского шоссе, под которым в прошлом году было открыто продление Люблинско-Дмитровской линии метро, и от железнодорожных путей Савеловского направления, по которым пущен первый маршрут городской электрички МЦД.
Задача столичного проекта комплексного развития территорий (КРТ) — возвращение бывших промзон и неэффективно используемых территорий в экономический оборот города. Один из способов проводить реорганизацию участков, как и в этом случае, — привлечение частного инвестора посредством открытого аукциона.
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