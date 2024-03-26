 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город ,  
0 

Ефимов сообщил о торгах на право реорганизации трех участков в САО Москвы

Сюжет
Новости Москвы
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО Москвы)

Столичные власти объявили о планах выставить на торги право комплексного развития трех участков в районе Восточное Дегунино Северного административного округа для возведения там жилой недвижимости и коммунальных объектов. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Дата торгов будет объявлена позднее.

Три участка общей площадью около 4,2 га располагаются вдоль Дубнинской улицы и входят в один проект редевелопмента. По плану, там должно быть построено свыше 42 тыс. кв. м недвижимости, три четверти этого объема придется на жилье, остальное — объекты инфраструктуры и коммунального хозяйства. По оценкам вице-мэра Ефимова, проект потребует порядка 11 млрд руб. инвестиций, тогда как по итогам реализации там будет создано 230 новых рабочих мест, а ежегодная прибыль городского бюджета составит свыше 100 млн руб.

Участки обладают хорошей транспортной доступностью — они равноудалены от Дмитровского шоссе, под которым в прошлом году было открыто продление Люблинско-Дмитровской линии метро, и от железнодорожных путей Савеловского направления, по которым пущен первый маршрут городской электрички МЦД.

Задача столичного проекта комплексного развития территорий (КРТ) — возвращение бывших промзон и неэффективно используемых территорий в экономический оборот города. Один из способов проводить реорганизацию участков, как и в этом случае, — привлечение частного инвестора посредством открытого аукциона.

Видеокадры из суда, где арестовали еще трех фигурантов дела о теракте

В ООН почтили минутой молчания память жертв теракта в «Крокусе»

Топ-10 стран по поставкам лекарств в Россию. Инфографика

Дрон-камикадзе атаковал «Газель» на трассе в Белгородской области

Названа самая продаваемая книга прошедшей зимы

Опубликован список госпитализированных после теракта в «Крокусе»

Сотрудники МЧС продолжают разбирать завалы на месте теракта. Видео

Летевший в Стамбул самолет вынужденно сел в Волгограде из-за пьяного пассажира

Опубликована таблица по дивидендам российских компаний

Эксклюзив: Агаларов рассказал о состоянии и будущем «Крокуса»
Теги
редевелопмент САО Москва Владимир Ефимов
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 26 марта
EUR ЦБ: 100,37 (+0,15) Инвестиции, 25 мар, 16:44 Курс доллара на 26 марта
USD ЦБ: 92,78 (+0,16) Инвестиции, 25 мар, 16:44
Ефимов сообщил о торгах на право реорганизации трех участков в САО Москвы Город, 09:05
Как получить доходность 13%, инвестируя в коммерческую недвижимость ОАЭ Pro, 09:03
Минобороны Британии заявило о «растущих ядерных рисках» Политика, 08:58
Никто не спрячется: как изымают активы уехавших российских бизнесменов Pro, 08:45
При обстреле Белгородской области ранены двое пожарных Политика, 08:42
Россиянка обыграла первую ракетку мира и вышла в четвертьфинал «Мастерса» Спорт, 08:37
Над Белгородской областью сбили два снаряда РСЗО «Град» Политика, 08:27
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
В домах рэпера P.Diddy в США провели обыски по делу о торговле людьми Общество, 08:14
Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное Общество, 08:10
Власти дадут налоговые льготы бизнесу в граничащих с Украиной регионах Экономика, 08:01
Посол России объявил о скорых контактах с администрацией США Политика, 07:51
«Есть шанс стать голубой фишкой». Стоит ли участвовать в IPO «Европлана» Pro, 07:49
Гладков объяснил отсутствие сирены при ночной атаке на Белгород Политика, 07:38
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:30