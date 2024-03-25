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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Отличившихся при задержании террористов из «Крокуса» военных наградили

Отличившихся при задержании у границы террористов из «Крокуса» военных наградили
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Теракт в «Крокус Сити Холле»

Военнослужащим группировки прикрытия госграницы, которые отличились при задержании в Брянской области напавших на «Крокус Сити Холл», вручили государственные и ведомственные награды, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Награды военным вручил заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-лейтенант Эседулла Абачев. Церемония прошла «непосредственно на позициях подразделения».

Как уточнили в Минобороны, военные блокировали террористов на территории Брянской области. За это они получили медали «За отвагу» и медали Минобороны России «За боевые отличия».

Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Медаль «За отвагу» представляет собой медальон из серебра круглой формы с надписью «За отвагу» на лицевой стороне. Она подвешена к серой ленте с синей каймой.

Медаль покрыта красной эмалью. Над надписью «За отвагу» на лицевой стороне изображены три летящих самолета, под ней выгравирован танк.

Медалью «За отвагу» награждаются военнослужащие, а также сотрудники органов внутренних дел и других силовых структур за личное мужество и отвагу, проявленные в боях при защите страны и ее государственных интересов, при защите границ и при выполнении специальных заданий по обеспечению государственной безопасности и при других обстоятельствах.

Медаль Минобороны «За боевые отличия» представляет собой серебристый медальон с соответствующей надписью в центре. Над ней изображены два летящих самолета, под ней — два танка. Награда вручается за отличие, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении задач в боевых условиях и при проведении специальных операций в условиях, сопряженных с риском для жизни.

Также получить ее могут те, кто предпринял «умелые, инициативные и решительные действия», способствовавшие выполнению боевых задач. То же касается лиц, руководивших действиями подчиненных при выполнении таких задач.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание, открыли огонь, подожгли помещения и скрылись. Погибли по меньшей мере 137 человек, еще 182 пострадали.

По словам депутата Госдумы, экс-советника главы Росгвардии Александра Хинштейна, нападавших задержали в ночь на 23 марта в районе деревни Хацунь в Брянской области. Подозреваемые пытались скрыться, их преследовали, была открыта стрельба по автомобилю «Рено».

Четверых предполагаемых нападавших арестовали, двое из них признали вину. Всего по делу задержаны 11 человек.

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Теги
Минобороны государственные награды «Крокус Сити Холл» Брянская область медаль «За отвагу»
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