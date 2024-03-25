Двое фигурантов дела о теракте в «Крокусе» признали вину
Два предполагаемых участника нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» — Мирзоев Далерджон Баротович и Саидакрами Муродали Рачабализода признали вину, сообщили в Басманном районном суде Москвы.
Вечером 24 мая в суде прошло заседание об избрании меры пресечения обоим фигурантам. Обоих арестовали по обвинению в терроризме (ч. 3 ст. 205 УК), статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Непосредственно в нападении на концертный зал участвовали четыре человека. Кроме арестованных фигурантов это Мухаммадсобир Зокирчонович Файзов и Шамсидин Фаридуни. Меру пресечения им пока не избрали. Всего по делу задержаны 11 человек.
Нападение на концертный зал произошло вечером 22 марта: около 20:00 мск четверо вооруженных людей в камуфляже открыли стрельбу по посетителям «Крокуса». Участники нападения подожгли концертный зал, где готовилась к выступлению группа «Пикник». Спустя 20 минут террористы скрылись на белом автомобиле «Рено».
В здании возник пожар на площади около 13 тыс. кв. м., который привел к обрушению крыши и полному выгоранию концертного зала. Открытое горение ликвидировали только к вечеру 23 марта.
Согласно последним данным СК, в результате теракта погибли 137 человек. Число пострадавших достигло 180, следует из обновленного списка подмосковного минздрава.
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