Двое фигурантов дела о теракте в «Крокусе» признали вину

Двое фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» признали вину в суде

Два предполагаемых участника нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» — Мирзоев Далерджон Баротович и Саидакрами Муродали Рачабализода признали вину, сообщили в Басманном районном суде Москвы.

Вечером 24 мая в суде прошло заседание об избрании меры пресечения обоим фигурантам. Обоих арестовали по обвинению в терроризме (ч. 3 ст. 205 УК), статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Непосредственно в нападении на концертный зал участвовали четыре человека. Кроме арестованных фигурантов это Мухаммадсобир Зокирчонович Файзов и Шамсидин Фаридуни. Меру пресечения им пока не избрали. Всего по делу задержаны 11 человек.

Нападение на концертный зал произошло вечером 22 марта: около 20:00 мск четверо вооруженных людей в камуфляже открыли стрельбу по посетителям «Крокуса». Участники нападения подожгли концертный зал, где готовилась к выступлению группа «Пикник». Спустя 20 минут террористы скрылись на белом автомобиле «Рено».

В здании возник пожар на площади около 13 тыс. кв. м., который привел к обрушению крыши и полному выгоранию концертного зала. Открытое горение ликвидировали только к вечеру 23 марта.

Согласно последним данным СК, в результате теракта погибли 137 человек. Число пострадавших достигло 180, следует из обновленного списка подмосковного минздрава.