 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
0 

Двое фигурантов дела о теракте в «Крокусе» признали вину

Двое фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» признали вину в суде
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»

Два предполагаемых участника нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» — Мирзоев Далерджон Баротович и Саидакрами Муродали Рачабализода признали вину, сообщили в Басманном районном суде Москвы.

Вечером 24 мая в суде прошло заседание об избрании меры пресечения обоим фигурантам. Обоих арестовали по обвинению в терроризме (ч. 3 ст. 205 УК), статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Непосредственно в нападении на концертный зал участвовали четыре человека. Кроме арестованных фигурантов это Мухаммадсобир Зокирчонович Файзов и Шамсидин Фаридуни. Меру пресечения им пока не избрали. Всего по делу задержаны 11 человек.

Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Нападение на концертный зал произошло вечером 22 марта: около 20:00 мск четверо вооруженных людей в камуфляже открыли стрельбу по посетителям «Крокуса». Участники нападения подожгли концертный зал, где готовилась к выступлению группа «Пикник». Спустя 20 минут террористы скрылись на белом автомобиле «Рено».

В здании возник пожар на площади около 13 тыс. кв. м., который привел к обрушению крыши и полному выгоранию концертного зала. Открытое горение ликвидировали только к вечеру 23 марта.

Согласно последним данным СК, в результате теракта погибли 137 человек. Число пострадавших достигло 180, следует из обновленного списка подмосковного минздрава.

Читайте на РБК Pro
На замену SAP: какую отечественную платформу выбрать — 7 вариантов
Для первой закупки в КНР достаточно ₽ 100 тыс. Затраты вас ждут в другом
По каким фразам в письме клиент поймет, что он вам безразличен
Вы удалили весь «компромат»: как налоговая узнает о дроблении

Обвиняемого в теракте привезли в суд на медицинской каталке

Посетитель «Крокуса» рассказал, как обезвредил нападавшего

Кадры из зала суда с третьим подозреваемым в теракте

Как выглядит «Крокус» после пожара. Съемка с вертолета

Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»

Как люди спасались из «Крокуса». Видео очевидцев

Опубликованы обновленные списки пострадавших в теракте

Лидер группы «Пикник» выразил соболезнования в связи с трагедией в «Крокусе»

Светлаков рассказал, как посетители концерта спасались от террористов
Теги
«Крокус Сити Холл» теракт
Материалы по теме
Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное
Общество
Суд арестовал трех фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле»
Общество
Суд об аресте фигуранта дела о теракте в «Крокусе» закроют от публики
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 100,22 (-0,15) Инвестиции, 22 мар, 16:14 Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 92,61 (+0,66) Инвестиции, 22 мар, 16:14
FT узнала о решении США и Японии обновить оборонный договор из-за Китая Политика, 01:02
Захарова обвинила США в попытке «отмазать» Киев после теракта в «Крокусе» Политика, 00:43
Двое фигурантов дела о теракте в «Крокусе» признали вину Общество, 00:16
Во Франции ввели наивысший уровень террористической опасности Политика, 00:02
Счета среднего бизнеса, адвокатов и нотариусов попадут под страховку АСВ Инвестиции, 00:00
Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное Общество, 24 мар, 23:59
В США назвали актуальной военную миссию в Ираке после теракта в «Крокусе» Политика, 24 мар, 23:44
Власти объяснили взрыв в Нижнем Новгороде Общество, 24 мар, 23:43
Суд арестовал трех фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Общество, 24 мар, 23:19
Суд об аресте фигуранта дела о теракте в «Крокусе» закроют от публики Общество, 24 мар, 23:15
Обвиняемые по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» в суде. Фоторепортаж Общество, 24 мар, 23:11 
Новым премьером Ирландии станет Саймон Харрис Политика, 24 мар, 22:59
Протестующие пролетели над домом Нетаньяху. Видео Общество, 24 мар, 22:35
МЧС обновило список с опознанными погибшими в «Крокус Сити Холле» Общество, 24 мар, 22:32