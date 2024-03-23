Новые кадры из концертного зала «Крокус Сити Холл» во время стрельбы
Посетители концерта группы «Пикник» пытались эвакуироваться с балкона концертного зала, но некоторые не смогли этого сделать из-за столпотворения. Это запечатлено на видео, которые опубликовали очевидцы, находившиеся в зале. На кадрах посетители концерта, услышав звуки стрельбы, легли в проходах между креслами. Другие их подгоняли и просили ползти к выходу.
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