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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Минобрнауки посоветовало вузам перевести в субботу студентов на дистант

Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Вузам стоит перевести студентов на дистанционное обучение в субботу, 23 марта. С таком рекомендацией выступило Минобрнауки, говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

«В связи с трагедией в «Крокус-Сити» Минобрнауки России рекомендовало вузам избегать массовых мероприятий в выходные дни и перевести в субботу студентов на дистант», — говорится в сообщениях.

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Фото:Максим Шеметов / Reuters

Также вузам посоветовали дополнительно проинструктировать сотрудников служб безопасности.

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В пятницу, 22 марта, в «Крокус Сити Холл» ворвались с оружием неизвестные. Они стреляли из автоматов в находившихся там людей. Во время стрельбы погибли 40 человек, пострадали — больше 100, сообщали в ФСБ. В ТЦ возник пожар, он охватил площадь в 12 тыс. кв. м. СК завел уголовное дело по статье «Теракт».

Минобрнауки посоветовало вузам перевести в субботу студентов на дистант
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Минобрнауки студенты Крокус Сити Холл теракт
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