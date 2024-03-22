Как вертолеты сбрасывают воду на горящий «Крокус Сити Холл». Видео

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После теракта в «Крокус Сити Холле» начался сильный пожар. По данным МЧС, огонь охватил площадь более чем в 13 тыс. кв. м. В тушении пожара участвуют несколько пожарных вертолетов — они сбрасывают воду на горящие конструкции ТЦ.