Как вертолеты сбрасывают воду на горящий «Крокус Сити Холл». Видео
Кадры тушения вертолетами пожара в «Крокус Сити Холле»
После теракта в «Крокус Сити Холле» начался сильный пожар. По данным МЧС, огонь охватил площадь более чем в 13 тыс. кв. м. В тушении пожара участвуют несколько пожарных вертолетов — они сбрасывают воду на горящие конструкции ТЦ.
Пожарные вывели около 100 человек из подвала в Крокус Сити Холле
Для тушения пожара в Крокус Сити задействована авиация
Обстановка у Крокус Сити Холла, где произошла стрельба и начался пожар. Видео
Второй взрыв произошел в Крокус Сити Холле
Кадры очевидцев с эвакуацией и стрельбой в «Крокус Сити Холле»
Госпитализированы первые пострадавшие при теракте в Москве
Для тушения пожара в Крокус Сити задействована авиация
Кадры тушения «Крокус Сити Холла». Кровля здания начала рушиться