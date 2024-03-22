Полеты вертолетов спецслужб около «Крокус Сити Холла». Видео
Над местом теракта в «Крокус Сити Холле» летают вертолеты спецслужб — полицейских, врачей, а также пожарных. С последних на место пожара в «Крокусе» сбрасывают воду.
Пожарные вывели около 100 человек из подвала в Крокус Сити Холле
Для тушения пожара в Крокус Сити задействована авиация
Обстановка у Крокус Сити Холла, где произошла стрельба и начался пожар. Видео
Второй взрыв произошел в Крокус Сити Холле
Кадры очевидцев с эвакуацией и стрельбой в «Крокус Сити Холле»
Госпитализированы первые пострадавшие при теракте в Москве
Для тушения пожара в Крокус Сити задействована авиация
Кадры тушения «Крокус Сити Холла». Кровля здания начала рушиться