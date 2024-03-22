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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Полеты вертолетов спецслужб около «Крокус Сити Холла». Видео

Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»

Полеты вертолетов спецслужб около «Крокус Сити Холла». Видео
Video

Над местом теракта в «Крокус Сити Холле» летают вертолеты спецслужб — полицейских, врачей, а также пожарных. С последних на место пожара в «Крокусе» сбрасывают воду.

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Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

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Для тушения пожара в Крокус Сити задействована авиация

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Теги
вертолеты Крокус Сити Холл теракт взрыв «Крокус Сити Холл»
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