Воробьев: после теракта в «Крокус Сити Холле» госпитализировали 21 человека

После теракта в «Крокус Сити Холле» госпитализировали более 20 человек

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В результате стрельбы и взрыва в «Крокус Сити Холле» госпитализировали более 20 человек, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «360».

«21 раненый госпитализирован, четверо находятся в тяжелом состоянии», — сказал губернатор.

В телеграм-канале Воробьев написал, что медики оценивают состояние большинства как средней тяжести, пятеро — в тяжелом состоянии.

ФСБ ранее заявила, что, по предварительным данным, погибли 40 человек, более 100 ранены.

Вечером 22 марта перед концертом рок-группы «Пикник» в «Крокус Сити» произошла стрельба, после чего начался пожар. Источник РБК сообщил о как минимум пяти нападавших в камуфляже.

На видео с места событий слышны звуки, похожие на автоматную очередь. Также в здании начался пожар, это усложнило эвакуацию. МЧС сообщало о выводе из подвала 100 человек, также эвакуация проводится с крыши здания.

Всего в зале могло находиться порядка 6,2 тыс. человек. К месту происшествия, как сообщал Воробьев, направлены более 70 бригад скорой помощи, работают два пожарных вертолета.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.