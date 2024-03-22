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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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После теракта в «Крокус Сити Холле» госпитализировали более 20 человек

Воробьев: после теракта в «Крокус Сити Холле» госпитализировали 21 человека
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»

После теракта в «Крокус Сити Холле» госпитализировали более 20 человек
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В результате стрельбы и взрыва в «Крокус Сити Холле» госпитализировали более 20 человек, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «360».

«21 раненый госпитализирован, четверо находятся в тяжелом состоянии», — сказал губернатор.

В телеграм-канале Воробьев написал, что медики оценивают состояние большинства как средней тяжести, пятеро — в тяжелом состоянии.

Вооруженное нападение на «Крокус Сити Холл». Фото с места событий
Фотогалерея 

ФСБ ранее заявила, что, по предварительным данным, погибли 40 человек, более 100 ранены.

Вечером 22 марта перед концертом рок-группы «Пикник» в «Крокус Сити» произошла стрельба, после чего начался пожар. Источник РБК сообщил о как минимум пяти нападавших в камуфляже.

Обстановка у «Крокус Сити Холла» после стрельбы и пожара. Видео
Общество

На видео с места событий слышны звуки, похожие на автоматную очередь. Также в здании начался пожар, это усложнило эвакуацию. МЧС сообщало о выводе из подвала 100 человек, также эвакуация проводится с крыши здания.

Всего в зале могло находиться порядка 6,2 тыс. человек. К месту происшествия, как сообщал Воробьев, направлены более 70 бригад скорой помощи, работают два пожарных вертолета.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Теракт с десятками погибших в «Крокус Сити Холле». Главное
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Пожарные вывели около 100 человек из подвала в Крокус Сити Холле

Для тушения пожара в Крокус Сити задействована авиация

Обстановка у Крокус Сити Холла, где произошла стрельба и начался пожар. Видео

Второй взрыв произошел в Крокус Сити Холле

Кадры очевидцев с эвакуацией и стрельбой в «Крокус Сити Холле»

Госпитализированы первые пострадавшие при теракте в Москве

Для тушения пожара в Крокус Сити задействована авиация

Кадры тушения «Крокус Сити Холла». Кровля здания начала рушиться
Теги
«Крокус Сити Холл» теракт Андрей Воробьев
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