После теракта в «Крокус Сити Холле» госпитализировали более 20 человек
В результате стрельбы и взрыва в «Крокус Сити Холле» госпитализировали более 20 человек, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «360».
«21 раненый госпитализирован, четверо находятся в тяжелом состоянии», — сказал губернатор.
В телеграм-канале Воробьев написал, что медики оценивают состояние большинства как средней тяжести, пятеро — в тяжелом состоянии.
ФСБ ранее заявила, что, по предварительным данным, погибли 40 человек, более 100 ранены.
Вечером 22 марта перед концертом рок-группы «Пикник» в «Крокус Сити» произошла стрельба, после чего начался пожар. Источник РБК сообщил о как минимум пяти нападавших в камуфляже.
На видео с места событий слышны звуки, похожие на автоматную очередь. Также в здании начался пожар, это усложнило эвакуацию. МЧС сообщало о выводе из подвала 100 человек, также эвакуация проводится с крыши здания.
Всего в зале могло находиться порядка 6,2 тыс. человек. К месту происшествия, как сообщал Воробьев, направлены более 70 бригад скорой помощи, работают два пожарных вертолета.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.
Пожарные вывели около 100 человек из подвала в Крокус Сити Холле
Для тушения пожара в Крокус Сити задействована авиация
Обстановка у Крокус Сити Холла, где произошла стрельба и начался пожар. Видео
Второй взрыв произошел в Крокус Сити Холле
Кадры очевидцев с эвакуацией и стрельбой в «Крокус Сити Холле»
Госпитализированы первые пострадавшие при теракте в Москве
Для тушения пожара в Крокус Сити задействована авиация
Кадры тушения «Крокус Сити Холла». Кровля здания начала рушиться