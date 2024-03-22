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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Матвиенко пообещала наказание для напавших на «Крокус Сити Холл»

Матвиенко: напавшие на «Крокус Сити Холл» неизбежно понесут наказание
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Те, кто напал на концертный зал «Крокус Сити Холл», неизбежно понесут наказание, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в телеграм-канале.

«Те, кто стоит за этим чудовищным преступлением, понесут заслуженное и неизбежное наказание», — написала она.

Спикер выразила соболезнования родным и близким погибших.

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Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла вечером 22 марта. По словам источника РБК, в здание ворвались пять человек в камуфляже и открыли огонь из автоматов.

В здании прозвучало несколько взрывов, там начался крупный пожар, его тушат с привлечением вертолетов. К концертному залу прибыли сотрудники силовых структур. ФСБ сообщила, что принимаются необходимые меры. На место отправили десятки бригад скорой помощи.

Следственный комитет назвал случившееся терактом, по соответствующей статье (ст. 205 УК) возбудили уголовное дело. Виновным может грозить пожизненное лишение свободы.

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Валентина Матвиенко фото

Валентина Матвиенко

политик, спикер Совета Федерации
7 апреля 1949 года
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