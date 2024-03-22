Как выглядел «Крокус Сити Холл» после начала атаки. Видео
После стрельбы в «Крокус Сити Холле» стекла в здании были разбиты, у здания лежали раненые и погибшие, видно на кадрах, которые публиковали очевидцы.
Пожарные вывели около 100 человек из подвала в Крокус Сити Холле
Для тушения пожара в Крокус Сити задействована авиация
Обстановка у Крокус Сити Холла, где произошла стрельба и начался пожар. Видео
Второй взрыв произошел в Крокус Сити Холле
Кадры очевидцев с эвакуацией и стрельбой в «Крокус Сити Холле»
Госпитализированы первые пострадавшие при теракте в Москве
Для тушения пожара в Крокус Сити задействована авиация
Кадры тушения «Крокус Сити Холла». Кровля здания начала рушиться