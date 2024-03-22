Полицейские, врачи и спасатели у «Крокус Сити Холла». Видео

Кадры со спасателями, врачами и полицейскими у «Крокус Сити Холла»

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У здания «Крокус Сити Холла» дежурят полицейские, врачи и спасатели. В здании неизвестные в камуфляже открыли стрельбу из автоматического оружия. Были слышны десятки выстрелов. Нападавшие бросили гранату или дымовую шашку. В здании начался пожар.