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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Москалькова назвала произошедшее в «Крокус Сити» терактом

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Омбудсмен Татьяна Москалькова выразила соболезнования в связи с нападением на «Крокус Сити Холл», назвав произошедшее терактом.

«Мои самые искренние соболезнования родным и близким пострадавших от теракта в Крокус-Холле», — написала она в телеграм-канале.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошла стрельба перед концертом группы «Пикник», после начался пожар. Из подвала здания вывели около 100 человек, ведется операция по эвакуации людей с крыши. Точных данных о числе пострадавших и погибших нет.

В связи с произошедшим власти Подмосковья организовали оперштаб.

Теги
Татьяна Москалькова Крокус Сити Холл стрельба
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