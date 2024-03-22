Москалькова назвала произошедшее в «Крокус Сити» терактом

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Омбудсмен Татьяна Москалькова выразила соболезнования в связи с нападением на «Крокус Сити Холл», назвав произошедшее терактом.

«Мои самые искренние соболезнования родным и близким пострадавших от теракта в Крокус-Холле», — написала она в телеграм-канале.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошла стрельба перед концертом группы «Пикник», после начался пожар. Из подвала здания вывели около 100 человек, ведется операция по эвакуации людей с крыши. Точных данных о числе пострадавших и погибших нет.

В связи с произошедшим власти Подмосковья организовали оперштаб.