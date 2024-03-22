Убившую детей из-за «бесов» женщину отправили принудительно лечиться

Анастасия Петрова (Фото: Марина Молдавская / «Коммерсантъ»)

Суд приговорил к принудительному лечению в психиатрической клинике с интенсивным наблюдением 37-летнюю екатеринбурженку Анастасию Петрову, обвиняемую в убийстве троих своих детей, в которых «вселились бесы», об этом сообщается на сайте Свердловского областного суда. Специалисты заключили, что Петрова нуждается в принудительном лечении, так как «не осознает характер своих действий и не может руководить ими».

«Она направлена на лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением», — говорится в сообщении.

В сообщении суда говорится, что такие меры приняли из-за психического состояния женщины и они связаны с ее «опасностью для себя и окружающих».

В декабре 2022 года тела троих несовершеннолетних детей, которых задушила их мать — 37-летняя Анастасия Петрова, были обнаружены в одной из квартир ЖК «Бажовский» в Екатеринбурге. Женщина задушила полугодовалую дочь и сыновей 10 и 15 лет, так как ей казалось, что в них вселились бесы. Было возбуждено уголовное дело.