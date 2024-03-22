РБК проведет банковский форум. Что будут обсуждать и как принять участие

Форум «Банки. Трансформация. Экономика 3.0», одно из крупнейших событий для российского банковского сектора, пройдет 9 апреля в московском Центре событий РБК (Космодамианская наб., 52, стр. 7). Основными темами форума в этом году станут прогноз развития банковского сектора, изменения в регулировании, кибербезопасность и банковский бизнес внутри нефинансовых экосистем.

В ходе ключевой сессии форума будут обсуждаться главные финансовые риски 2024 года и прогнозы развития банков, а также ключевые изменения в регулировании банковской сферы и то, как меняются банковские стратегии в условиях высоких процентных ставок, и какие сегменты банковского бизнеса обладают наибольшим потенциалом роста в текущих условиях.

В рамках форума пройдут следующие сессии:

Розница: в поисках баланса, в ходе которой будет обсуждаться то, как будут эволюционировать розничные продукты и перспективы ипотеки и т.д.

Платежные сервисы: формируем новую реальность — новые продукты на основе платежных сервисов, новые технологии моментальных переводов и платежей, использование цифрового рубля и т.д..

Кибербезопасность: новые решения против новых угроз — как изменились угрозы для клиентов банков и самих банков и как закрыть информационные риски в 2024 году и т.д.

Банкинг в нефинансовом бизнесе — как развивать банковский бизнес внутри нефинансовых экосистем, нишевые продукты против классического банкинга и т.д.

Финтех — от взрыва к привычке — как сделать новые инструменты привычными для клиентов, Big Data и прогнозирование и т.д.

Банковские коммуникации: кто, что, когда, кому — как банки меняют тональность своих сообщений клиентам, что является лицом банковского бренда и т.д..

В форуме РБК традиционно принимают участие руководители банков и других финансовых компаний, представители IT-сектора, телекомов. В этом году к участию приглашены заместитель председателя ЦБ Ольга Полякова, вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев, заместитель министра финансов Иван Чебесков, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, главы ведущих банков.

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