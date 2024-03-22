В мэрии сообщили о ходе архитектурной отделки станции метро рядом с РУДН

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Специалисты начали оформление потолка платформы строящейся станции «Университет Дружбы Народов» Троицкой линии московского метро, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам вице-мэра, строители приступили к монтажу потолочных панелей и решеток вентиляции на предварительно установленные подсистемы. Глава столичного градостроительного комплекса уточнил, что проект архитектурной отделки платформенного участка станции предусматривает отделку потолка платформы крупноформатными алюминиевыми панелями со светло-синими и светло-зелеными кессонами, в которых будут размещены светильники.

«На путевых стенах уже смонтированы алюминиевые панели, на которых нанесено название станции, пол оформлен гранитом, а два ряда колонн — мрамором», — подчеркнул Бочкарев.

В свою очередь, гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов оценил общую готовность архитектурно-отделочных работ на объекте более чем на две трети. Кроме того, глава холдинга отметил высокую готовность инженерного оборудования станции, расположенной рядом с РУДН: «Смонтированы эскалаторы, проложено порядка 600 км электрокабеля, свыше 15 км трубопровода и более 4 км систем вентиляции», — уточнил Кравцов. Он также сообщил, что в рамках благоустройства на поверхности станции «Университет Дружбы Народов» специалисты уложили свыше 1,5 га асфальта и более 1 га гранитной плитки.

Ранее мэр Москвы оценил общую готовность станции в 85%. В своем Telegram-канале Сергей Собянин сообщил, что открытие станции «Университет Дружбы Народов» улучшит транспортное обслуживание жителей районов Коньково и Обручевский. «Помимо учащихся и сотрудников ряда столичных вузов, научных и медицинских центров, метро в пешей доступности получат порядка 55 тыс. человек, которые смогут экономить до 30 минут в пути в день», — подчеркнул градоначальник.

Напомним, что станция «Университет Дружбы Народов» войдет в первую очередь открытия новой Троицкой линии, которое намечено на 2024 год. В нее войдет участок из 11 остановок, который начнется от станции «ЗИЛ» и пойдет в юго-западном направлении вплоть до «Коммунарки» уже за пределами МКАД, где будет организован переход на одноименную станцию Сокольнической линии. Общая протяженность Троицкой линии после полного открытия (включая станции второй очереди) превысит 40 км, в зоне ее притяжения проживает примерно 1,5 млн человек.