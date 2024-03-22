Ефимов сообщил итоги торгов по редевелопменту промзоны «Грайвороново»
По итогам открытого аукциона, право на комплексное развитие обширного участка на юго-востоке столицы получил девелопер «Строй капитал», рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По его словам, на этом месте инвестору предстоит построить жилой квартал с социальной и деловой инфраструктурой, а также логистический центр.
Речь идет об участке площадью 22,6 га вдоль Окской улицы в рамках бывшей промзоны № 56 «Грайвороново», которая занимает основную часть столичного района Рязанский. Это третий и пока что самый крупный участок промзоны, реорганизуемый в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ).
По плану там появится почти полмиллиона «квадратов» недвижимости разного назначения — 241 тыс. кв. м жилья и 205 тыс. кв. м общественно-деловой и производственной инфраструктуры, включая логистический и образовательный (школа плюс детский сад) центры. Участок обладает хорошей транспортной доступностью: в непосредственной близости находится станция «Окская» Некрасовской линии метро, также неподалеку располагаются станции «Стахановская» и «Кузьминки».
По словам вице-мэра Ефимова, в ходе торгов итоговая цена за право реорганизации выросла в восемь раз, до более чем 2 млрд руб. Еще 112 млрд руб. займут собственно вложения в реализацию проекта. По завершении город получит 3 тыс. новых рабочих мест, добавил заммэра.
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